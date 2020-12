Roberto Calderoli, assembramenti in Senato: "Tutto inutile se ci sputiamo addosso". E la Casellati rincara la dose

16 dicembre 2020 a

Stanotte la seduta fiume del Senato è stata piuttosto turbolenta. Tutta colpa delle norme anti-Covid che non sempre vengono rispettate in Aula: non un bell’esempio per gli italiani ai quali è invece costantemente richiesto di fare sacrifici enormi per contrastare l’epidemia. “Vedo un assembramento nell’emiciclo, prego ciascuno di prendere il proprio posto per la chiamata, anche nelle tribune, secondo le regole stabilite con i questori. Stiamo parlando di mascherine e restrizioni, ciascuno di noi si restringa”, ha esclamato la presidente Elisabetta Casellati appena prima di aprire la sessione del voto di fiducia sul dl ristori, passato poi con 154 voti a favore e 122 contrari. Pochi minuti prima era stato Roberto Calderoli a sollevare il problema del mancato rispetto di tutte le misure di sicurezza: “Tutti quelli che sono in più rispetto ai numeri decisi con i questori devono uscire. Facciamo tante raccomandazioni per mantenere le distanze ma poi è tutto inutile se ci sputiamo addosso”. Impossibile dar torto al senatore leghista, e infatti dopo poco è arrivato il richiamo ufficiale della Casellati, che ha caldamente invitato i colleghi a rispettare le distanze e a evitare assembramenti all’interno dell’Aula di Palazzo Madama.

