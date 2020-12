Pescatori liberati, Baldassarre della Lega: "Conte festeggia invece di scusarsi. Chi ha vinto davvero"

17 dicembre 2020 a

a

a

Doveva chiedere scusa, invece festeggia. Giuseppe Conte annuncia la liberazione dei 18 pescatori di Mazara del Vallo tenuti in ostaggio per oltre 3 mesi dalle milizie di Haftar in Libia (nel quasi disinteresse del governo, accusa l'opposizione) e Simona Baldassarre, eurodeputata della Lega, picchia duro: "Mentre un paese intero è prigioniero di questo governo e aspetta con l’ennesimo Dpcm-pacco dono come passare il Natale, Conte con un colpo a sorpresa, fa il regalo di Natale ai pescatori di Mazara del Vallo, mettendo il cappello su quella che resta una gestione fallimentare". "Anziché chiedere scusa per gli oltre 100 giorni di silenzio, ambiguità e opacità - incalza la leghista - oggi celebra mediaticamente una relativa vittoria. Come politica e italiana sono felice per i pescatori ingiustamente trattenuti in Libia, i quali finalmente potranno riabbracciare le loro famiglie. E ringrazio gli apparati dello Stato che si sono prodigati per l’esito positivo della vicenda. La considero una vittoria dello Stato, non del governo".

Che botta di... Indiscrezione-Fontana, pescatori liberi: Conte-Renzi, perché ora cambia tutto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.