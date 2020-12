Dpcm Natale, "una delle ultime conferenze dell'era Conte": premier travolto dagli italiani su Twitter

18 dicembre 2020 a

Prima ancora di presentarsi davanti alle telecamere di Palazzo Chigi per la conferenza stampa sul Dpcm che regolerà il Natale e le prossime due settimane in generale, Giuseppe Conte è stato travolto dalle polemiche e dagli insulti da parte degli italiani. La fine del premier è stata davvero rapida: nella prima ondata aveva raccolto consensi quasi bulgari, mentre nella seconda sono rimasti ben pochi quelli disposti a dargli credito.

Conte stavolta sul Natale l’ha fatta davvero grossa: prima aveva annunciato restrizioni a novembre per trascorrere in modo “sereno” il periodo di feste, poi a inizio dicembre ha firmato un Dpcm con le regole per il Natale e infine ora ne ha fatto un altro per inasprire ulteriormente le misure, ordinando di fatto un lockdown nazionale con qualche deroga di difficile interpretazione (come al solito).

L’annuncio Twitter del premier è stato inondato di commenti negativi come mai era accaduto prima d’ora: roba che neanche un mago come Rocco Casalino è in grado di far svanire. I commenti più riportabili (e quindi meno pesanti) variano da “la nostra fiducia in questo governo è finita da un pezzo, vattene” a “adesso che hai salvato il Natale ci prepariamo a salvare pure la Pasqua”. Ma non manca chi si augura che questa sia “una delle ultime conferenze stampa dell’era Conte”.

