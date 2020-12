Giorgia Meloni, supermedia sondaggi: FdI, doppio sorpasso. Cifre mai viste nel 2020

21 dicembre 2020 a

La Supermedia dei sondaggi realizzata da YouTrend evidenzia come il 2020, per quanto sia stato un anno nefasto per l’Italia a causa del coronavirus, abbia regalato una gioia almeno a Giorgia Meloni, che ha fatto registrare una crescita imponente, grazie alla quale Fdi è diventata la terza forza politica del paese. Per ora Matteo Salvini può dormire sonni tranquilli perché la sua leadership all’interno del centrodestra non è in discussione, dato che è decisa democraticamente dagli elettori che affidano alla Lega il 24-25% dei consensi. L’ultimo anno è stato però soprattutto a favore della Meloni, che all’inizio del 2020 era rilevata al 10,7% dalla Supermedia di YouTrend: oggi è invece al 16,2%, una crescita di cinque punti e mezzo, concentrata soprattutto nella prima metà dell’anno. Tra l’altro poco si parla del fatto che Fdi abbia ormai superato nettamente il Movimento 5 Stelle, cosa che non era affatto scontata: il sorpasso è arrivato ufficialmente l’8 ottobre, praticamente all’inizio della seconda ondata e pochi giorni dopo l’elezione della Meloni a presidente dei conservatori e riformisti europei. Per YouTrend si tratta di un fatto politico rilevante, dato che nel giro di poco più di un anno Fdi è diventata la terza forza politica italiana, rendendo ancora più solida la maggioranza nei consensi del centrodestra.

