Giorgia Meloni, fucilata contro Giuseppe Conte: "Ecco cosa gli regalerei a Natale"

21 dicembre 2020 a

a

a

“A Giuseppe Conte? Regalerei un grande scatolone vuoto, per fare il trasloco”. Così Giorgia Meloni ha ironizzato con intelligenza sul dono da far recapitare al premier per Natale, che l’Italia intera trascorrerà in lockdown. Intervenuta ai microfoni di Rai Radio 1 in occasione della trasmissione Un Giorno da Pecora, la leader di Fratelli d’Italia ha scelto un regalo anche per i suoi alleati del centrodestra: “Berlusconi l’ho sentita un paio di giorni fa, l’ho trovato bene. Cosa regalerei a lui e Salvini? Elezioni e un nuovo governo di centrodestra”. Un omaggio che i due scarterebbero sicuramente molto volentieri. Poi la Meloni ha fatto anche un bilancio su questo anno che politicamente ha sancito la sua ascesa, con Fdi che ha guadagnato oltre 5 punti e mezzo, sorpassando Fi e M5s e diventando la terza forza politica italiana. “Sono stati anni entusiasmanti - ha dichiarato nel giorno dell’ottavo anniversario dalla nascita di Fdi - alle prime politiche abbiamo preso 1,93%, ora siamo oltre il 16…”.

Supermedia sondaggi, trionfo Meloni: doppio sorpasso, cifre mai viste nel 2020

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.