Guido Crosetto, la confessione: "Vi giuro che questa volta Matteo Renzi mi ha fregato, non ho parole"

Anche un Gigante come Guido Crosetto è costretto ad ammettere di essere stato troppo ingenuo. Di essere stato gabbato, fregato. Da chi? Dal re delle manovre di palazzo, Matteo Renzi, che per lunghi giorni ha minacciato di ritirare i suoi ministri e di aprire una crisi di governo, salvo poi, come sempre o quasi, fare marcia indietro dopo aver ottenuto uno strapuntino nel corso della cosiddetta verifica con Giuseppe Conte. Insomma, tanto rumore per nulla. Can che abbaia non morde. E così, ecco che Crosetto si confessa su Twitter, laddove riferendosi a quanto accaduto nelle ultime settimane e soprattutto nelle ultime ore, cinguetta: "Vi giuro che questa volta Renzi mi aveva fregato ed ero convinto che si trattasse di una posizione seria e non strumentale. Non ho parole", conclude Guido Crosetto. Spiazzato. Gabbato dal fu rottamatore.

