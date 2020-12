Giorgia Meloni, Giovanni Orsina: "Il tempo gioca a suo favore, ma il potere logora chi non ce l'ha"

23 dicembre 2020 a

a

a

Un plauso a metà quello di Giovanni Orsina. Il politologo non può fare a meno di notare il successo di Giorgia Meloni. I sondaggi premiano lei, come miglior leader, ma anche il suo partito. "Il consenso di Fratelli d'Italia - nota - continua a crescere, anche ai danni della Lega". Ma - e c'è un ma - "per diventare forza di governo ha bisogno di una strategia di ampio respiro. E di una classe politica che oggi non ha". Sì, è il ragionamento che fa lo storico della Luiss su Italia Oggi, FdI "era al 4 per cento nel 2018, un partitino minoritario", ma per fare "il gran passo" ce ne vuole. Il sostanza "la Meloni deve strutturarsi. Il tempo gioca a suo favore".

"Solo Renzi poteva farlo, visto com'è finita?". La versione di Giovanni Orsini: perché Salvini è destinato a vincere (ancora)

Un modo come un altro per dire che l'attesa e i continui screzi all'interno del governo Conte aiutano i meloniani a crescere. "Per lei - prosegue - l'opposizione deve essere dura e senza cedimenti. Salvini prova a differenziarsi tatticamente, lui è più aperto all'ipotesi che qualcosa possa succedere, spera che la situazione sfugga di mano e che si aprano spazi per un nuovo governo oppure per il voto. Che resta ipotesi improbabile, visto che lui ne sarebbe il principale beneficiario". Eppure, ricorda Orsina, "il potere logora chi non ce l'ha". In una situazione come questa con la Lega davanti a tutti, questo discorso "vale per Salvini soprattutto e meno per la Meloni". Altra previsione a favore della leader di FdI.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.