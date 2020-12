Italia Viva, pioggia di addii a Matteo Renzi: Gelsomina Vono e altri 4 verso il ritorno al Pd

23 dicembre 2020 a

Troppi insofferenti e Italia Viva rischia di andare a fondo. L'atteggiamento di Matteo Renzi, un giorno a sostegno del governo l'altro contro, non piace ai suoi. "A volte Matteo si sveglia la mattina, legge i giornali e fa il pazzo". Sarebbero queste le parole giunte all'orecchio del Fatto Quotidiano. Frasi pronunciate da un renziano a un piddino e che dimostrano un malessere sempre più crescente. Tanto che il quotidiano di Travaglio si sbilancia, facendo i nomi di chi medita di lasciare per il Partito democratico. Si tratta di 4-5 senatori, anche se qualcuno è addirittura pronto a scommettere siano un numero ben più alto. Magari 8. Tra questi - scrive Il Fatto - i nomi che girano sono Giuseppe Cucca, Eugenio Comincini, Donatella Conzatti, Leonardo Grimani e Gelsomina Vono. Accusa, quella di abbandonare il rottamatore, smentita dai diretti interessati. "Sono passati da Macron a Pecoraro Scanio - conferma ironico un senatore dem - e molti non ci stanno più".

A gettare benzina sul fuoco anche i sondaggi. Le rilevazioni di Ipsos danno Renzi all'ultimo posto nella classifica dei leader più amati. Si posiziona davanti a lui anche Vito Crimi. Non va meglio per il partito. Swg dà Italia Viva al 2,8 per cento e le simulazioni con il Rosatellum prevedono che l'ex premier non abbia nemmeno un senatore. Un vero e proprio colpo di grazia. O quanto basta per far fuggire i renziani prima che sia troppo tardi.

