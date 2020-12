Nicola Porro per Guido Bertolaso candidato sindaco a Roma: "Muoversi, si stuferà di fare il candidato dei sogni"

24 dicembre 2020 a

a

a

In campo per Guido Bertolaso candidato sindaco a Roma scende Nicola Porro. Lo fa in un commento su Il Giornale in cui premette: "Quest' ultima verifica di governo potrebbe fornire qualche utile insegnamento all'opposizione di centrodestra. Più che guardare i balletti romani, si dovrebbe occupare per davvero di Roma. Nel senso delle prossime elezioni amministrative".

"Terza ondata inevitabile. Ma il numero dei morti...". Pandemia, le pesantissime verità di Matteo Bassetti

Dunque, Porro sottolinea: "Virginia Raggi, assolta da un'accusa ridicola, è forse il peggior sindaco che Roma abbia visto in decenni. Per di più oggetto di fuoco amico. Il centrodestra avrebbe per le mani un asso: Guido Bertolaso. Piace a Forza Italia, ma non sembra gradito alla coppia Meloni&Salvini. Più passa il tempo e più uno come Bertolaso si scoccerà di fare il candidato dei sogni", scrive Porro. Anche se, in verità, Bertolaso sembra più sgradito a Giorgia Meloni che a Matteo Salvini. Ma tant'è, per Porro "Bertolaso è l'unico che ha le carte in regola per conquistare, politicamente, Roma e soprattutto saperla gestire", conclude.

"Perché mi dicono fascista". Enrico Ruggeri, un uomo libero da Porro: tutta la vergogna dei compagni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.