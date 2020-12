Brexit, Matteo Salvini esulta: "Grande vittoria, con la Lega al governo legami stretti fra i nostri popoli"

24 dicembre 2020 a

a

a

Boris Johnson esce vittorioso dall'accordo sulla Brexit con Ursula von der Leyen. A esultare con il Regno Unito anche Matteo Salvini. Il commento del leader della Lega arriva puntualissimo sulla sua pagina Twitter, dove scrive: "Grande soddisfazione per l'accordo raggiunto fra Regno Unito e UE, ora la Brexit è completa.Vittoria di democrazia e libertà di scelta dei cittadini, con la Lega al Governo ci saranno legami ancora più stretti fra i nostri popoli in nome dell'amicizia e del rispetto reciproco". Una frecciatina all'Europa governata dalla Germania? Forse. Certo è che il numero uno del Carroccio non vede così lontano un governo a trazione centrodestra.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.