Giorgia Meloni, "ciò che spetta ad ogni italiano": in questa foto, il trionfo di Paolo Del Debbio

Il plauso di Giorgia Meloni è tutto per Paolo Del Debbio. Il tema? Le tasse. Scrive infatti la leader di Fratelli d'Italia, mostrandosi su Twitter in una foto con l'ultimo libro proprio del conduttore di Dritto e Rovescio, il programma in onda su Rete 4: "Complimenti a Paolo Del Debbio per il suo nuovo libro. Citando l’Articolo 53 della Costituzione descrive un diritto che ogni italiano dovrebbe avere: la possibilità di poter pagare quello che può. Cioè, dopo aver pagato le tasse, dovrebbe avere l’essenziale per vivere. Da leggere", conclude Giorgia Meloni. Un plauso, insomma, a un libro ragionato sulle tasse. Quelle tasse che rendono la vita degli italiani un calvario, in uno dei paesi con la pressione fiscale più alta al mondo.



