Matteo Salvini sotto attacco perché fa beneficenza, la replica: "Cari giornalisti del Fatto e di Repubblica..."

26 dicembre 2020 a

a

a

Se Matteo Salvini fa beneficenza nei giorni di festa, non va bene. Attaccato, criticato, bollato come un'esibizionista. E ancora, articoli pieni di veleno perché mentre distribuiva i pasti con i City Angels ha consegnato un pacco a una cittadina comune. Un semplice fraintendimento che gli è valso la consueta colata d'odio. E così, Salvini decide di rispondere. Lo fa sui social, con un breve video, che potete vedere qui sotto, in cui afferma: "Incredibile, c'è gente per cui qualunque cosa uno faccia non va bene. Nemmeno portare pacchi di cibo a chi ne ha bisogno, o pranzare con i senzatetto a Natale. Oggi vado a trovare i volontari di un'associazione che recupera i ragazzi persi per la droga e non va bene. Non andrà bene nemmeno andare all'Avis. Ragazzi, in un momento così difficile fate anche voi qualcosa di buono. Senza essere eroi. Se ciascuno di noi dona qualche minuto della sua giornata a fare qualcosa di buono, l'Italia sarà un paese migliore - sottolinea il leader della Lega -. L'Italia riserviamola alla politica, allo sport. Se c'è di mezzo il volontariato, almeno su questo, uniamoci. Lo dico anche ai giornalisti di Repubblica e del Fatto Quotidiano, ai politici che dicono che Lega e Salvini non possono aiutare. Uniamoci, nel nome del bene. Le polemiche riserviamoli ad altri. Il bene unisce, mettetevi una mano sul cuore", conclude Matteo Salvini.

Addio ai confini, aboliti i decreti Salvini: così trasformano l'Italia in un Paese senza frontiere

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.