M5s, Cinzia Leone e la battaglia sulle carceri: ecco chi è l'altra ragazza nella foto, altro disastro grillino

27 dicembre 2020 a

a

a

Cinzia Leone, parlamentare grillina, da sempre si batte accanto ai radicali per rendere le carceri italiane più umane. "L'ultima volta che sono entrata in carcere sono uscita con le lacrime agli occhi", ha detto recentemente la grillina. La stessa ha anche lavorato ad un decreto contro l'affollamento. Con lei c'è anche Valentina Costanza giovane insegnante di Partinico e presidente della sezione locale del Movimento per la Vita e consigliere comunale del movimento a Partinico. La senatrice Leone e Valentina Costanza spesso sono state fotografate insieme, anche il giorno del matrimonio della'insegnante.

Sindona, Moro, la P2, la mafia, il bacio con Riina: tutti i misteri di Andreotti

La Costanza, scrive il Giornale, ha una sorella maggiore,Claudia. Il marito si chiama Enzo Salvatore Brusca ed il fratello di Giovanni, capo mandamento di Cosa Nostra nel comune siciliano. È l'uomo che azionato il telecomando della strage di Capaci e ordinato l'uccisione e lo scioglimento nell'acido del piccolo Santino Di Matteo. Tra gli esecutori materiali anche suo fratello Enzo, marito della Costanza, e anche lui oggi pentito. Enzo Brusca ha così evitato la condanna all'ergastolo e già nel 2003 ha lasciato la cella per scontare la pena agli arresti domiciliari.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.