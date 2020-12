Giorgia Meloni contro Vincenzo De Luca che si vaccina: "Corsia privilegiata per i politici di sinistra?"

28 dicembre 2020 a

Lo sfregio di Vincenzo De Luca sta facendo molto discutere. Nel primo giorno di vaccinazioni, infatti, il governatore della Campania ha "saltato la fila" e, al Cotugno di Napoli, si è accaparrato una dose del siero. E questo in spregio a quanto detto dagli esponenti del governo, i quali avevano più volte rimarcato come le prime dosi Pfizer sarebbero state riservate a operatori sanitari e anziani nelle Rsa. E la vicenda ha scatenato molteplici reazioni politiche, compresa quella di Giorgia Meloni, che punta il dito contro il governatore della Campania su Twitter, dove cinguetta: "Conte, Speranza e Arcuri dicevano che le prime dosi del #VaccinoAntiCovid sarebbero state riservate a operatori sanitari e anziani Rsa. Giusto - premette -. Allora perché il governatore della Campania De Luca è stato vaccinato oggi? Esiste corsia privilegiata per i politici di sinistra?", conclude polemica la leader di Fratelli d'Italia.

