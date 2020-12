Silvio Berlusconi, Roberto Cota lascia la Lega per Forza Italia: "Rispetto della mia storia di federalista moderato"

28 dicembre 2020 a

a

a

Dopo il passaggio alla Lega di Laura Ravetto, Federica Zanella e Maurizio Carrara, ecco che Silvio Berlusconi si prende la sua "vendetta". L'ex governatore del Piemonte, Roberto Cota passa dal Carroccio a Forza Italia. Un malumore covato da tempo tanto che nell'ultimo anno non aveva rinnovato la tessera leghista. Ad annunciarlo è lo stesso Cota, oggi avvocato con studi a Novara e Torino, che all'Adnkronos spiega: '"Seppur concentrato sulla mia professione di legale, sono sempre rimasto in contatto con Diego Sozzani, parlamentare novarese di Fi, attraverso il quale mi sono avvicinato al coordinatore degli azzurri piemontesi, Paolo Zangrillo, con il quale è nato un feeling politico che mi ha spinto a decidere di passare con Fi nel rispetto della mia storia di federalista moderato". Un vero e proprio smacco e che arriva in un momento proficuo per Forza Italia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.