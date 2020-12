Danilo Toninelli sul piano Ciao: "Matteo Renzi? Non commento, porta pure sf**a"

29 dicembre 2020 a

Interrogato sul 'Ciao', il piano di Matteo Renzi sul Recovery Fund che ha suscitato più di un'ilarità nel mondo del web e dei social, Danilo Toninelli ha dato vita a uno dei suoi siparietti. L'ex ministro del Movimento 5 Stelle è un uomo rubato al cabaret per fare (male) politica e anche stavolta non ha perso occasione per una delle sue uscite a favore di telecamere: "Non commento Renzi. Noi adesso abbiamo iniziato la discussione generale sulla manovra di bilancio che vale 40 milioni e io devo star qui a parlare di lui? Tra l'altro ha creato un acronimo che porta pure sfiga perché mi ricorda i mondiali di Italia '90 che non sono andati così bene per noi". Poi Toninelli si è speso nelle solite lodi grilline nei confronti di Giuseppe Conte, anzi ha addirittura esagerato: "Sta lavorando come mai nessun altro premier ha fatto, né nei confini italiani né in quelli europei. Non ho mai visto un premier così tenace e volitivo, teniamocelo stretto. Per fortuna che abbiamo avuto Conte grazie ai 5 Stelle in questi mesi devastanti".

