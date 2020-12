Claudio Borghi contro Repubblica: "Video su canguri e leonesse, ma niente sull'errore del ministero"

30 dicembre 2020 a

Un errore ammesso dallo stesso ministro dell'Economia Antonio Misiani, ma che per Repubblica non esiste. Succede con la manovra di Bilancio. Quest'ultima sta per essere approvata dal Senato, ma urge subito una correzione. Nonostante questo il sito del quotidiano di Maurizio Molinari tace. Lo mette nero su bianco Claudio Borghi. Il leghista scrive su Twitter: "Su Repubblica nulla dell'ennesimo errore in legge di bilancio - esordisce per poi farsi quasi ironico: "Video su canguri, leonesse, licaoni ma nulla su un incompetente al ministero dell'Economia e delle Finanze".

Il comma in questione è quello relativo al bonus sulle retribuzioni dei dipendenti nel 2021. In sostanza l'aiuto potrebbe essere al massimo di 600 euro anziché di 1.200.

