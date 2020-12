Giuseppe Conte, depositato il logo del suo partito: si chiamerà "Italia 2023", chi c'è dietro

30 dicembre 2020 a

a

a

Tutto pronto per il partito di Giuseppe Conte. Il logo c'è e anche il sito. La scialuppa di salvataggio del premier in caso di crisi si chiama "Italia 2023". Stando a quanto riportato dal Foglio a creare la pagina web è stato l'ex di Forza Italia Raffaele Fantetti passato a ottobre nel Maie per sostenere proprio il presidente del Consiglio. Sul sito si può già consultare "l'agenda Conte". Una sezione nella quale viene indicato come saranno spesi i soldi del Recovery Fund. Ma anche i comunicati di Palazzo Chigi e una pagina ancora vuota alla voce "gruppo parlamentare".

Video su questo argomento "C'è un errore, spariti 600 euro di bonus". Manovra, il disastro finale del governo. Ecco il comma che può rovinare gli italiani

Secondo le indiscrezioni diffuse dal Fatto Quotidiano a farne parte potrebbero finirci Sandra Lonardo, Bruno Tabacci e alcuni ex grillini. Il logo invece è stato depositato dall'azzurro Gianfranco Rotondi. E non è escluso che da "2023" diventi "2022" o addirittura "2021". Un annuncio che arriva proprio nel giorno in cui Alessandra Ghisleri, esperta di sondaggi, consiglia a Conte di non creare un suo partito. Meglio infatti mettersi alla guida del Movimento 5 Stelle. Sempre nella speranza di risollevarlo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.