Marco Formentini, addio al primo sindaco Lega di Milano: l'uomo che ha cambiato la storia

02 gennaio 2021 a

a

a

È morto Marco Formentini, unico sindaco leghista di Milano (dal 1993 al 1997) poi eurodeputato del partito di via Bellerio. È quanto confermano fonti leghiste. Formentini aveva novant'anni. "Mi giunge questa dolorosa notizia, è venuto a mancare Marco Formentini, ho un ricordo particolare, nel 1993 fummo eletti insieme lui a Milano e io a Mantova. Bei tempi, tempi eroici ed epici", scrive l'ex presidente del consiglio regionale lombardo, Davide Boni, su Facebook.

L'exploit del 1993 ha di fatto cambiato la storia della Lega, sull'onda di Mani Pulite e Tangentopoli il partito di Umberto Bossi scalò Palazzo Marino dopo lunghi anni di governo socialista. La presa di Milano fu anche l'antipasto di quanto sarebbe accaduto pochi mesi dopo, con la vittoria del nuovo centrodestra guidato da Silvio Berlusconi, alla guida di Forza Italia e alleato proprio della Lega e di Alleanza nazionale. Formentini, di fatto, diede una spallata decisiva alla Prima Repubblica. La stagione del primo governo di centrodestra fu breve, a Roma come a Milano. Nel 1997 la Lega Nord corse da sola e Formentini non arrivò neppure al ballottaggio, sostituito da Gabriele Albertini espressione di Forza Italia (contro Aldo Fumagalli dell'Ulivo). Nel 1999, trasferitosi stabilmente a Strasburgo (era già europarlamentare dal 1994), Formentini lasciò il gruppo leghista per poi aderire ai democratici europei.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.