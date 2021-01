Teresa Bellanova, tensione al vertice con Conte: “E il piano vaccinale?”, premier inchiodato alle sue responsabilità

03 gennaio 2021 a

Al vertice tra Giuseppe Conte, gli esperti del Cts e i capidelegazione della maggioranza non è mancata qualche tensione politica. Stando alle indiscrezioni del Corriere della Sera, Teresa Bellanova è andata all’attacco del suo stesso governo, confermando che tira forte l’aria di una crisi. In particolare la ministra che fa capo a Matteo Renzi ha denunciato “l’insufficienza del sistema sanitario” e “la poca chiarezza sul piano vaccinale”, il tutto corredato dalla solita mancanza di certezze su come verrà gestita l’emergenza sanitaria a medio-lungo termine. Inoltre la Bellanova ha esortato il premier a tirare questo governo fuori dallo stallo e di procedere subito con un decreto legge per i ristori, che saranno necessari alla luce delle nuove restrizioni che sono attualmente sul tavolo. “Il patto con le categorie penalizzate a Natale va mantenuto - ha dichiarato la ministra renziana secondo fonti di Italia Viva - sappiamo perfettamente che la ristorazione è stato uno dei settori più esposti e colpiti. I ristori vanno quantificati e garantiti nel prossimo decreto legge. E vanno decisi ristori adeguati per il sistema agroalimentare, su cui ricadono le misure di chiusure e limitazioni del canale ristorazione”.

