Matteo Renzi denuncia: "Minacce ai 18 senatori IV, mail-bombing e finti profili". Dagospia: "Chi c'è dietro?"

04 gennaio 2021 a

I renziani bersagli di "minacce e pressioni". Questa la rivelazione di Matteo Renzi in una lunga intervista al Corriere della Sera. Qui il leader di Italia Viva ha denunciato gli atteggiamenti di alcuni quotidiani senza però fare nomi. Un dettaglio balzato all'occhio vigile di Dagospia. "A chi si riferisce Renzi nell'intervista quando dice: 'I 18 senatori di Italia Viva stanno resistendo a ogni forma di pressione e minaccia. Ci sono quotidiani che organizzano mail bombing e finti profili social per attaccarli'?".

Di chi parla non è dato sapersi. Certo è che il fu rottamatore si dice "orgoglioso": "Sono diciotto persone serie. Che sanno fare politica. E che non hanno paura delle elezioni. Per due motivi. Uno, perché le elezioni non fanno paura a chi è abituato a misurarsi con il consenso come i nostri colleghi che vengono da una bella gavetta: più della metà di loro ha fatto il sindaco o l'amministratore locale, ha preso voti con le preferenze, non è alla prima esperienza. Il secondo motivo è ancora più chiaro: tutti sanno che non ci saranno elezioni".

