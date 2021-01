Sondaggio Tecnè, l'impresa di Silvio Berlusconi: in un anno, la crescita di Forza Italia

05 gennaio 2021 a

Il 2021 inizia in discesa per due partiti del centrodestra, Fratelli d’Italia e Forza Italia. Stando all’ultimo sondaggio Tecné sulle attuali intenzioni di voto degli italiani rispetto a quelle di un anno fa - il confronto è gennaio su gennaio -la creatura del Cavaliere fa un balzo del 2,4%, salendo così al 10,4% dei consensi. Comincia così quello che potrebbe essere un anno d’oro per Silvio Berlusconi, che con la bellezza di 84 primavere alle spalle riesce in una simile impresa politica.. Una crescita non improvvisa: il leader di Fi ha iniziato ad acquisire sempre più punti già a partire da fine novembre-inizio dicembre scorso. Pare, quindi, che la strategia della responsabilità messa in atto dal presidente azzurro stia dando i suoi frutti: gli italiani hanno sempre più fiducia in lui. “Berlusconi ha saputo rinnovarsi più di altri. Ha mandato avanti i suoi uomini ritagliandosi un ruolo di grande saggio, che conosce l'arte della politica e sa come raggiungere gli obiettivi”, ha detto Alessandra Ghisleri in un’intervista a Libero.

L'ultima clamorosa mossa di Berlusconi: "Molti in pronti a dire sì", così entra in un nuovo governo

In costante crescita, però, c’è anche la creatura di Giorgia Meloni, che – secondo il sondaggio Tecné – è arrivata a superare il M5s: adesso gode del 16,8% (+6% rispetto a un anno fa). Al primo posto resta la Lega di Matteo Salvini, con il 23,2%, nonostante una perdita di consensi pari all’8,5%. Seguono il Pd, in leggera crescita, con il 20,1%; Fdi della Meloni e i Cinque Stelle con appena il 14% (-1,5%). Azione e Italia Viva restano intorno al 3%.

