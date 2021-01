Giuseppe Conte, il rimpasto "formato Bettini". Una clamorosa poltrona per l'eminenza grigia del Pd

07 gennaio 2021 a

Sta facendo di tutto per tenere in vita Giuseppe Conte, e ora Goffredo Bettini, il grande vecchio del Pd elogiato pubblicamente anche da Massimo D'Alema, potrebbe venire ripagato dal premier con una poltrona di governo. È il Corriere della Sera a rivelare il nome del consigliori democratico nello "schema Conte" del rimpasto, "con un paio di ministeri e sottosegretari in più e un paio di sostituzioni". Una poltrona per tutti? No, solo per chi può garantire al presidente del consiglio qualche mese in più. E così pagheranno, inevitabilmente, i pesci piccoli. Qualche grillino (Nunzia Catalfo, la casaleggiana Paola Pisano), ma pura Paola De Micheli del Pd, disastrosa ai trasporti. Da Italia Viva i nomi in ingresso sono i soliti: Ettore Rosato e Maria Elena Boschi. Dal Nazareno riecco Graziano Delrio e Andrea Orlando, con Bettini new entry. Non dovrebbe essere ministro, ma sottosegretario "di peso". Nell'ombra, come suo solito, a mediare e trattare lontano dai riflettori.

