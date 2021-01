Bollette, Gianluigi Paragone contro Stefano Patuanelli: "Italiani ingannati, così ci rovineranno"

07 gennaio 2021 a

a

a

Gianluigi Paragone contro "il governo delle fregature". Il leader di Italexit svela l'ennesima beffa. Questa volta per mano dei suoi stessi ex colleghi. Per la precisione il fu grillino punta il dito contro Stefano Patuanelli. "Il ministro - verga sulle colonne del Tempo - è protagonista di un altro rinnegamento pentastellato, quello riguardante il mercato dell'energia". Nel dettaglio il ministro dello Sviluppo economico "ha regalato tutta la platea delle pmi ai gestori energetici, Enel Edison ed Hera in testa; un bel regalino che ai piccoli imprenditori costerà un aumento delle bollette nella voci degli oneri di sistema".

"Ma che ragionamento è? Allora facciamo i criceti, vediamo se Urbano Cairo è contento": Paragone, clamorosa sbroccata a La7

Non solo. La lista dell'ex Cinque Stelle è lunga: "Ma possiamo ricordare le condone delle banche rispetto ai suoi servizi, carte elettroniche in testa; le condotte di Enel (multate dall'Antitrust) per convincere in strani modi le famiglie a passare dal mercato tutelato a quello libero al fine di guadagnarci di più". Insomma, chi più ne ha più ne metta. E, di fronte a tutto questo - è l'amara conclusione di Paragone - "il cittadino resta nudo".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.