Crisi, scontro tra Maria Elena Boschi e Roberto Gualtieri: "Siete sommari", "così capite meglio?", vertice infuocato

Nel corso del vertice tra Giuseppe Conte, Roberto Gualtieri e i capidelegazione della maggioranza è avvenuto uno scontro piuttosto acceso tra il ministro dell’Economia e Maria Elena Boschi. Fonti di governo raccontano all’Adnkronos di un battibecco partito da Gualtieri, che ha accusato i fedelissimi di Matteo Renzi di aver presentato “un lavoro sommario e non di dettaglio”, sul quale Italia Viva starebbe portando avanti critiche dure e infondate sull’operato del governo, in particolare sul Recovery Plan. Ovviamente la risposta dell’ex ministra non è tardata ad arrivare: “Il giudizio al Pnrr lo daremo dopo aver visto i dettagli e risponderemo per iscritto, perché altrimenti interpretate male”. In precedenza la delegazione renziana aveva avanzato diverse richieste, la prima sul ponte di Messina, lamentando un immobilismo da parte del governo (al quale loro appartengono tuttora, è sempre bene ricordarlo): “È tempo di decidere, basta rinvii”. Poi la solita battaglia sulla gestione dei miliardi europei: “Vogliamo avere il testo completo del Recovery Plan, quella ricevuta è infatti una sintesi di 13 pagine”, aggiungendo che bisogna “fare in fretta” perché “è stato già perso troppo tempo”.

