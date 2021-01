Giuseppe Conte, "è la Rai o Tele-Casalino?": le immagini in onda al Tg scelte e girate da Palazzo Chigi

09 gennaio 2021 a

“Tutte le immagini del presidente del Consiglio vengono realizzate direttamente dagli uffici della presidenza stessa”: questa la risposta degli uffici Rai di Viale Mazzini durante l’interrogazione parlamentare di Michele Anzaldi, deputato di Italia Viva e segretario della Commissione di Vigilanza Rai. Tutto quanto va in onda sui tg della Rai, dunque, viene scelto Palazzo Chigi. Questa replica non è passata inosservata. “Roba da istituto luce, la Rai è diventata Tele-Casalino”, ha commentato il profilo Lega-Salvini Premier su Facebook e Twitter. "A causa della pandemia la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha disposto che, per motivi di sicurezza sanitaria, non sia opportuno che operatori esterni lavorino negli ambienti del Palazzo Chigi per produrre servizi televisivi”, ha spiegato la Rai.

“Una situazione da Minculpop”, l’ha definita Anzaldi. “Perché la Rai ha accettato da Conte, e solo da lui a differenza di tutti gli altri esponenti politici e istituzionali, questa imposizione? – ha scritto il deputato renziano su Facebook -. 10mila operatori che avrebbero potuto e dovuto occuparsi delle riprese anche di Conte sono stati umiliati, senza peraltro alcun risparmio per il servizio pubblico”.

