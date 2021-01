Rocco Casalino replica ad Aldo Grasso: "Un accanimento su di me, perché non dice di quando..."

06 gennaio 2021 a

Rocco Casalino ha replicato al duro attacco di Aldo Grasso e lo ha fatto dalle pagine del settimanale Oggi, che uscirà in edicola domani, giovedì 7 gennaio. Nella anticipazioni è stato dato un assaggio delle dichiarazioni rese dal portavoce del premier Giuseppe Conte in risposta all’editorialista del Corsera, che sempre su Oggi si era espresso così: “Quello che ha creato è stato di trasformare la politica in un reality show. Mi aspetto da lui un atto di generosità: andarsene da Palazzo Chigi e tornare in tv, sono pronte per lui tante opportunità: opinionista da Barbara d’Urso, ballerino da Milly Carlucci, postino da Maria De Filippi, persino conduttore del Grande Fratello, a coronare una grande carriera di grillino perfetto”. Casalino ha replicato definendo le accuse nei suoi confronti “infondate, ingiuste e ingenerose” e che confermano “un accanimento verso la mia persona e il mio lavoro professionale, che non comprendo e che si giustifica solo con una certa fissazione o pregiudizio. Mi sfugge il motivo per cui Grasso non mi raccomanda di tornare alla mia vecchia professione di ingegnere elettronico di una multinazionale americana. Evidentemente è più utile ricordare sempre quella parentesi in tv”.

