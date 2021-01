Myrta Merlino, a L'aria che tira la domanda maliziosa: "Ma è vero che lei...?". Matteo Renzi di sasso, occhio alla sua faccia

11 gennaio 2021 a

"Assolutamente no". Matteo Renzi risponde un po' imbarazzato a Myrta Merlino, in collegamento con L'aria che tira a La7, alla "domandina maliziosa che Alessandro Sallusti mi ha chiesto di farle", per usare le parole della giornalista e conduttrice. "Lei vuole il Ministero della Difesa perché pensa di andare alla Nato?", chiede la Merlino entrando "a bomba" sul tema della crisi di governo, tra voci di rimpasti, Conte Ter e "squadre dei ministri" da rifare. Con maggior spazio, ovviamente, per Italia Viva. "Assolutamente falso", assicura l'ex premier, secondo cui "il modo migliore che le persone hanno per ridicolizzare l'avversario è prendere una giusta idea e renderla semplicemente una scusa per avere una poltrona".

"La Nato la decide Biden, non Sallusti o Renzi", sottolinea il leader di IV. "Che è suo amico, però!", lo incalza la Merlino riferendosi al neo-presidente americano. "Ci si penserà nel 2022, al momento ha ben altro a cui pensare", cerca di chiudere il caso Renzi.

