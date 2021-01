Recovery Plan, "martedì sera via libera in Cdm". Giuseppe Conte "provoca" Renzi? Italia Viva: "Manca il testo"

11 gennaio 2021 a

Sul Recovery Plan "dobbiamo correre". Giuseppe Conte riscopre la fretta e annuncia che martedì sera a Palazzo Chigi andrà in scena il Consiglio dei ministri con cui il governo darà il via libera alle 150 pagine del piano di investimenti da girare a Bruxelles per ottenere i 220 miliardi abbondanti di fondi Ue. Peccato che da Italia Viva accolgano l'annuncio dato dal premier al Tg3 con stupore: "Quando arriva il documento? Vorrei leggerlo prima del consiglio dei ministri". Piccolo particolare: la Bonetti e la collega di IV Teresa Bellanova da giorni hanno promesso le proprie dimissioni nel caso dal governo non fossero arrivate risposte chiare e soddisfacenti alle richieste di modifica al documento poste da Matteo Renzi. E la Bellanova aveva detto che non avrebbe partecipato al cdm se non avesse avuto il testo in mano 24 ore prima. Ne manca ancora qualcuna, poi sulla carta si scatenerà lo showdown.

La tensione è ancora altissima, sebbene si parli insistentemente di una possibile tregua imposta dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella: accordo sul Recovery e, per almeno una settimana, crisi congelata. Ma Renzi, anche sul piano, sta continuando a bombarda il governo: "Noi - ha ricordato a Rtl 102.5 - siamo il Paese che investe sulla sanità la metà della Germania, quindi forse vale la pena prendere i soldi del Mes come chiedono tutti. Il problema - prosegue - è che il Recovery ancora non è stato presentato, quindi sono d'accordo con il premier che dice di fare presto e a lui dico di correre: facciamo il decreto Ristori 5 che aspettiamo da troppo tempo, c'è bisogno di correre, non ne posso più di perdere tempo".

