Massimo Cacciari durissimo contro Matteo Renzi: "Crisi di governo? Fantasia suicida di un megalomane"

13 gennaio 2021 a

"La crisi di governo dipende un po' dalla fantasia suicida del personaggio, per l’ennesima volta non capisco assolutamente le mosse di costui, un megalomane scatenato. Matteo Renzi per l’ennesima volta si farà male. Pensa di far fuori Conte? Se si va alle elezioni, Renzi prende il 2%". Così Massimo Cacciari boccia la strategia politica sull'attuale crisi di governo del leader di Italia viva.

"Dipende un po' dalla fantasia suicida del personaggio, per l’ennesima volta non capisco assolutamente le mosse di costui, un megalomane scatenato", ha detto il filosofo, a Cartabianca, riferendosi a Matteo Renzi. "Aveva perfettamente ragione sul primo Recovery Plan, fatto da Conte con qualche suo consulente, una schifezza inaudita. Renzi potrebbe rivendicare modifiche anche di questo piano e potrebbe chiedere un rafforzamento della sua posizione nel governo. Pensa di mandare a casa Conte? Ma vuole scherzare? Per l’ennesima volta si farà male", conclude Cacciari.

