Crisi, Gregorio De Falco scuote centrodestra: "I responsabili sono una dozzina, alcuni di Forza Italia"

13 gennaio 2021 a

Prosegue la caccia ai "responsabili". Nonostante la smentita di Antonio Tajani, pronto a sostenere Giuseppe Conte ci sarebbe anche qualche forzista. L'ammissione arriva da niente di meno di Gregorio De Falco. Il senatore, prima tra le fila grilline oggi nel gruppo Misto, ammette: "La moglie di Clemente Mastella, qualche giorno fa, mi ha cercato chiedendomi di far parte di un gruppo di Responsabili per sostenere il premier". Fin qui nulla di nuovo se non fosse che ai microfoni di Un Giorno da Pecora si lascia andare ad altre confidenze.

"Quanti potrebbero essere i responsabili?", è la domanda che sorge spontanea ai conduttori del programma radiofonico di Rai Radio 1. "Pare siano una dozzina - rivela senza pensarci troppo per poi agitare le acque nel partito di Silvio Berlusconi - un po' dappertutto, anche in Forza Italia". Una dichiarazione che stride con quanto dichiarato dal numero due azzurro: "Sento fare qui e là - ha detto Tajani al Messaggero - fuori dal nostro partito e fuori dal centrodestra, tanti scenari, ma appartengono alla fantapolitica e sono puro esercizio retorico e passatempo. Ipotesi dell’irrealtà".

