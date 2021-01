Sondaggio PiazzaPulita, Giorgia Meloni supera anche Giuseppe Conte: fiducia, prima la leader FdI

15 gennaio 2021 a

Giorgia Meloni in testa a tutti. Nel sondaggio realizzato da Index Research per Piazzapulita la leader di Fratelli d'Italia è prima in termini di fiducia. Con un 38 per cento, la Meloni supera Giuseppe Conte e Matteo Salvini. Il presidente del Consiglio fermo al 34 e il numero uno della Lega al 28. Non c'è storia invece per Nicola Zingaretti, Silvio Berlusconi, Carlo Calenda, Luigi Di Maio e Matteo Renzi. La Meloni infatti stacca tutti e risulta l'unica nel centrodestra a crescere.

La cifra che il programma di La7 condotto da Corrado Formigli affida alla leader di FdI è la stessa del 26 novembre (il 15 ottobre invece vantava ancora un 35 per cento). Mentre il gradimento nei confronti degli altri leader, a eccezione di Renzi, Di Maio e Calenda, subisce un brusco calo. Chi più chi meno. Sorprendente invece la crescita del leader di Italia Viva. Dopo aver aperto di fatto la crisi di governo l'ex premier ha raggiunto un 15 per cento, registrando un +2. La stessa percentuale del calo subito dal presidente del Consiglio in soli 4 giorni. Un caso?

