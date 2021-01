Silvio Berlusconi, il sondaggio di Nando Pagnoncelli: Forza Italia sopra il 10%, "non accadeva da maggio 2018"

16 gennaio 2021 a

All’uscita dall’ospedale di Monaco, dove era stato ricoverato per alcuni accertamenti urgenti, Silvio Berlusconi avrà sicuramente letto con soddisfazione l’ultimo sondaggio Ipsos pubblicato da Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera. Forza Italia è infatti il partito che è cresciuto di più nell’ultimo mese, guadagnando un punto che gli ha permesso di risalire al 10,2%: non succedeva da maggio 2018 che il Cav fosse rilevato in doppia cifra. Un primo segnale che indica che la via più moderata scelta da Berlusconi è quella giusta per riacquisire spazio all’interno del centrodestra e rinforzare la coalizione stessa. Basti pensare che in estate Forza Italia era sceso ben al di sotto del 7%, me da fine ottobre/inizio novembre è iniziata la risalita del Cav, che non intende di certo fermarsi qui. Per quanto riguarda gli alleati, Matteo Salvini e Giorgia Meloni rimangono rispettivamente alla guida del primo e del quarto partito: nelle intenzioni di voto la Lega è data al 23,1% e Fdi al 15%. Curiosamente quello di Pagnoncelli è praticamente l’unico sondaggio in cui il M5s è ancora davanti alla Meloni, segnalato addirittura in crescita (16,3%). Il Pd invece mantiene il secondo posto seppur con una leggera flessione che lo proietta al di sotto del 20%.

