Italia Viva, Vito De Filippo "tradisce" Matteo Renzi: "Tutto sbagliato", vota la fiducia e torna nel Pd

Italia Viva inizia a mostrare delle crepe: un parlamentare renziano, Vito De Filippo, torna nel Pd. L’ex presidente della Regione Basilicata era stato uno degli “acquisti” al momento della scissione un anno fa. Adesso, però ci ripensa: "E’ stata sbagliata la scelta di Italia Viva di aprire la crisi, mentre il Paese è attraversato da tante difficoltà e sofferenze. Per questo lunedì voterò la fiducia al governo”, ha detto il deputato. La sua decisione, comunque, non cambierà molto gli equilibri, visto che la Camera non è in bilico. E' al Senato che i numeri per Giuseppe Conte sono risicati. Tuttavia, la scelta di De Filippo potrebbe fare da traino, come credono nel Pd. “Ho deciso di continuare il mio impegno parlamentare per favorire l’uscita dall’emergenza sanitaria e sociale e la necessaria ripresa economica nel gruppo del Pd, riprendendo il filo di un percorso che viene da lontano e in questo senso ringrazio il segretario Nicola Zingaretti e il capogruppo Graziano Delrio”, ha continuato il renziano.

