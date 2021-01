Domenica Live, Nicola Zingaretti sulla crisi di governo fa un appello: "È il momento della serietà e responsabilità"

Francesco Fredella 17 gennaio 2021 a

“Non c’è una caccia ai responsabili, ma un appello. Non è un tempo normale: siamo ai tempi del Covid. Il 90% degli italiani non ha capito perché Renzi ha aperto la crisi”, dice Nicola Zingaretti ospite al Live della d'Urso. “E’ il momento della serietà e responsabilità”. Martedì il voto cruciale in Senato. Conte potrebbe non farcela. E, intanto, Renzi (che ha aperto la crisi di Governo) tenderebbe la mano a Zingaretti. Che volta le spalle. “Nelle aule parlamentari capiremo chi vuole caricarsi della fiducia per andare avanti”, continua il segretario del Pd.

Ma se martedì al Senato non ci saranno i 161 voti si aprirà la crisi di governo. “Sono ottimista e spero che prevarrà il buonsenso”, dice Zingaretti. “I numeri per la fiducia sono fiducioso che ci saranno”, conclude Zingaretti. Che dà una bordata a Renzi. La d’Urso chiede: porta aperta o chiusa? “E’ aperta a chi dà una speranza a questo paese”. Poi chiude con una bomba: “Nel Lazio la campagna vaccinale va bene. Domani si vaccinerà a Sami Modiano, uno dei superstiti dei campi di concentramento”.

