Laura Ravetto contro Giuseppe Conte: "La nuova legge elettorale zuccherino per il M5s"

18 gennaio 2021 a

a

a

Una delle priorità di Giuseppe Conte? La legge elettorale. Il premier l'ha detto veramente. E l'ha fatto durante il discorso alla Camera dei deputati per la fiducia al governo. Immediata la reazione di Laura Ravetto: "Conte - ha cinguettato la deputata della Lega ricordando le parole del presidente del Consiglio: 'Questo Governo deve andare avanti per fare cose essenziali. Per fare una nuova legge elettorale’. Caro Conte per chi esattamente sarebbe necessaria una nuova legge elettorale? Per il Paese o per lei e gli orfani del M5Stelle (zuccherino perché la votino)?".

"C'è il Covid ma vado a Roma". Se questo è un governo: Conte impiccato ai voti di Segre e senatori a vita

Conte nella sua lunga filippica in Aula non ha potuto fare a meno di ricordare "l'impegno nel proporre una riforma di impianto proporzionale". Per poi aggiungere che è essenziale "ad assicurare stabilità al sistema politico". Da tempo infatti il Pd rivendica il patto di inizio legislatura stipulato con il Movimento. All'interno anche la legge elettorale a favore di un proporzionale. Ossia il modo più semplice per non far governare chi vince le elezioni, il centrodestra.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.