Paola Binetti ondivaga su Giuseppe Conte: "Oggi no alla fiducia, ma del domani non vi è certezza"

"Oggi non sostengo il governo. Del doman non v'è certezza": Paola Binetti, esponente dell'Udc, risponde così a chi gli chiede se voterà la fiducia al premier Conte al Senato. La Binetti quindi è per il no, "perché Conte chiede un voto sulla storia dell’esecutivo Conte II", come ha spiegato lei stessa al Corriere della Sera. La senatrice condanna, in particolare, il mancato riferimento - nel discorso del premier alla Camera - a un allargamento della maggioranza a un nuovo soggetto centrista: "Il Paese ha bisogno di un partito di centro", ha dichiarato la Binetti. Che nega le voci su presunti contatti con Palazzo Chigi in questi giorni, ma ammette di essere stata corteggiata da qualcuno: "Sono stata chiamata da tanta gente, non ricordo più il colore di chi mi ha chiamata". Insomma, una Binetti ondivaga: oggi la fiducia no, domani magari sì. Una presa di posizione che fa riflettere su quanto possa essere solido l'ipotetico governo che potrebbe nascere nelle prossime ore.

