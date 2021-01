Maurizio Gasparri smascherato a Tagadà da Tiziana Panella: la "mitica agenda". Cosa state leggendo? Un terremoto politico

19 gennaio 2021 a

Maurizio Gasparri ha tirato fuori la sua “mitica agenda”, come l’ha definita Tiziana Panella, che con le telecamere di Tagadà ha indugiato in diretta sugli appunti presi dal senatore di Forza Italia. Quest’ultimo ha dimostrato ai telespettatori di La7 di aver fatto i proverbiali compiti a casa: “Mi sono preparato una mappetta, partono da 154 senatori a favore. Il loro problema è che fino a qualche giorno fa sembrava che alcuni di Italia Viva fossero intenzionati a votare la fiducia a Giuseppe Conte, in questo modo sarebbero arrivati intorno a 158. Poi però Matteo Renzi ha virato sull’astensione, in questo modo non ha votato né a favore né contro e ha evitato la spaccatura all’interno del su gruppo, garantendo ai governasti di non fare alcun danno al governo e intanto tenendo buoni quelli che vogliono la rottura fino in fondo”.

