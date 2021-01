L'aria che tira, "basta parlare degli italiani, voi vi fate gli affari vostri". Senaldi smaschera Di Stefano e M5s

20 gennaio 2021 a

"Il caso di Giorgia Meloni era completamente diverso". Pietro Senaldi in collegamento con Myrta Merlino a L'aria che tira su La7 parla del "mercato delle vacche" in Parlamento e risponde al grillino Manlio Di Stefano, che parla del caso Razzi-Scilipoti nel 2010, quando la Meloni era ministra del governo Berlusconi IV. "Ha difeso la maggioranza con cui si era presentata agli elettori", spiega il direttore di Libero. "Accettando il mercato delle vacche", replica Di Stefano, con Augusto Minzolini in studio che sorride: "Ma quello lo fate voi!".

"Però devi farmi finire - prosegue il direttore di Libero -. Tutte le legislature cambiano la legge elettorale, e anche questa garantirà per i prossimi 5 anni il suk che si è visto in questi giorni e che si vedrà nei prossimi. Quindi basta parlare degli italiani, fate le leggi che fa comodo a voi e gli italiani ora sono un pretesto".

