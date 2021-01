Giuseppe Conte al Quirinale da Sergio Mattarella: il piano del premier e i dubbi del Capo dello Stato

20 gennaio 2021 a

E alla fine, Giuseppe Conte sale al Colle. Lo si apprende nel bel mezzo del pomeriggio di oggi, mercoledì 20 gennaio. Dopo l'apertura della crisi di governo, la fiducia incassata a Camera e Senato (ammesso che a Palazzo Madama si possa davvero parlare di fiducia), ecco che il premier riferirà con Sergio Mattarella a paritre dalle 18.30. Incontro dovuto e che non porterà alle dimissioni del presidente del Consiglio, determinato a non mollare la poltrona, costi quel che costi (compreso lo sfascio del nostro Paese). Come è noto, Mattarella nutre molti dubbi sull'operazione che sta compiendo Conte, convinto di recuperare nelle prossime settimane i voti necessari al Senato per la maggioranza assoluta (e senza ricucire con Italia Viva e Matteo Renzi). Insomma, al Quirinale un incontro per aggiornare il capo dello Stato sui progetti del premier. Progetti che Mattarella non sembra intenzionato a ostacolare, al netto dei dubbi.

