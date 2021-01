Sondaggio di Nando Pagnoncelli, cresce la fiducia in Silvio Berlusconi mentre cala quella in Matteo Salvini

23 gennaio 2021 a

Silvio Berlusconi cresce. La posizione di Forza Italia che dà un colpo alla botte e uno al cerchio piace agli italiani. Il Cavaliere da mesi impegnato a garantire sostegno al Paese, anche al costo di aiutare in parte il governo, non passa inosservato. Secondo l'ultima rilevazione di Nando Pagnoncelli sul Corriere, Berlusconi aumenta l'indice di gradimento. Il Cav tocca il 27 per cento di fiducia registrando un + 1 per cento. Al primo posto per il sondaggista c'è però sempre Giuseppe Conte con un 56 per cento, seguito dal ministro della Salute Roberto Speranza (indice 38, in crescita di 3 punti rispetto a dicembre). Segue poi Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d'Italia raggiunge il 35 per cento, in crescita di 1. Con lo stesso valore (29), ci sono Matteo Salvini (in calo di 2 punti), Nicola Zingaretti (stabile) e Dario Franceschini (+2).

Crolla l'indice di gradimento nei confronti di Carlo Calenda. Il leader di Azione, con un -1, si affianca a Berlusconi. Aumenta la fiducia anche nei confronti di Alfonso Bonafede e Matteo Renzi. Il primo, che registra una crescita maggiore, segna un +3 per cento. Il secondo solo un +1 che lo porta al 12 per cento. Lostrappo all'esecutivo giallorosso sembra dunque non aver ripagato come sperava.

