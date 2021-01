Matteo Renzi, terremoto Italia Viva. Occhio alla foto di gruppo della senatrice Conzatti: "Sbianchettato", chi hanno fatto sparire

24 gennaio 2021 a

Dentro Italia Viva non si respira una gran bella aria. La prova? Anche una foto social può bastare: è quella pubblicata da Donatella Conzatti, senatrice ex Forza Italia passata con Matteo Renzi ormai da qualche mese, che ha pubblicato un vecchio selfie di gruppo (risalente a prima della pandemia) con gli altri parlamentari di IV. Un dettaglio non è passato inosservato: dal gruppone è stato cancellato malamente con uno scarabocchio sul volto il deputato Vito De Filippo, tornato nel Pd in questi giorni per dissenso riguardo alla sfiducia di fatto (anche se con astensione) al governo di Giuseppe Conte.

E che il dissenso sia più diffuso di quanto i generali renziani Boschi, Scalfarotto, Bellanova e Rosato non dicano emerge più o meno da tutti i retroscena: perché se è vero che Renzi conta di strappare qualche altro onorevole ai dem, a loro volta insofferenti nei confronti del premier, è altrettanto vero che le lusinghe e le sirene del "governismo" attirano quelli di IV, per loro stessa natura allergici a stare all'opposizione (e con prospettive elettorali catastrofiche). Si parla di cinque parlamentari che potrebbero tornare alla base, al Nazareno. D'altronde, per chi c'è vita solo in Parlamento tanto vale restarci il più a lungo possibile. Anche a costo di venire sbianchettati da qualche foto passata.

