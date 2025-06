Pd, Elly Schlein ad Amsterdam e mezzo partito in piazza contro Israele

Ogni occasione per scendere in piazza (contro Israele) è buona. E così ecco che si apprende che questo sabato, 21 giugno, esponenti del Pd saranno in piazza a Roma per prendere parte alla manifestazione contro il riarmo. Fonti di partito infatti hanno confermato che "qualcuno del Pd ci sarà". Un corteo che, con la complicità dell'attacco all'Iran, si trasformerà nella consueta parata contro Israele, parata ormai ricorrente ma soggetta a recrudescenze più cariche d'odio ora che Tel Aviv si sta prendendo la briga di provare a far crollare il regime degli ayatollah e il loro programma atomico.

Bene, il punto è che ad aggiungere un pizzico di pepe, ad aggiungere grottesco al grottesco, c'è il fatto che per certo, in piazza, non ci sarà la segretaria dem, Elly Schlein. Quel giorno infatti si troverà in Olanda, ad Amsterdam, per prendere parte alla riunione del gruppo Verdi e di quello dei socialisti, un appuntamento che l'entourage della Schlein ha voluto rimarcare essere "in agenda da tempo".