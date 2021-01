Giuseppe Conte, fonti Pd: "I numeri non ci sono. Ora il Quirinale e le dimissioni lampo"

25 gennaio 2021 a

Giuseppe Conte verso la fine del suo mandato? Stando all'ultima agenzia pare di sì. L'Ansa ha svelato le pressioni del Pd affinché il premier si dimetta. Stando ad alcune fonti anonime dem, il Partito democratico si dice sempre "dalla parte del presidente del Consiglio, ma per ora i numeri non ci sono". Un'indiscrezione rilanciata anche in diretta a Tagadà, su La7.

Qui si parla di "dimissioni-lampo" evocate dai piddini come unica soluzione "per trovare una maggioranza stabile e salvare il governo". E ancora, prosegue l'agenzia: "Passaggio ritenuto necessario per far emergere possibili 'responsabili'". D'altronde il partito di Nicola Zingaretti, come già ribadito, non ha alcuna intenzione di andare al voto. Men che meno il Movimento 5 Stelle. Allo stesso tempo i giorni passano e la votazione sulla relazione di Alfonso Bonafede si avvicina.

