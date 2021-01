Sergio Mattarella, indiscrezioni dal Quirinale: pressing su Giuseppe Conte per le dimissioni immediate

25 gennaio 2021 a

Anche all'interno del Pd si è alzato il pressing, avallato dal Quirinale secondo i bene informati, su Giuseppe Conte affinché si dimetta per evitare la debacle al Senato. Giovedì è in programma la votazione sulla relazione di Alfonso Bonafede, il ministro "manettaro" inviso da gran parte delle forze politiche presenti in Parlamento. Già la maggioranza del premier è molto relativa, a causa del grillino "Fofò" rischia di essere inesistente: a Palazzo Chigi lo sanno, al Quirinale lo sanno. E poi c'è Nicola Zingaretti che fa finta di non sapere, pronto a morire per Conte, come se il suo partito non fosse già un encefalogramma piatto. Tra i dem sta però montando la protesta: secondo Il Giornale in molti starebbero spingendo affinché il premier salga da Sergio Mattarella per dimettersi, ottenendo un reincarico per il Conte ter, la cui nascita è però legata a un disgelo con Italia Viva e quindi a un accordo con Matteo Renzi. Il Giornale descrive Conte "terrorizzato" e alla ricerca di "garanzie assolute" di essere reincaricato: chissà se sarà più fortunato, dopo aver fallito la caccia ai "responsabili" che lo avrebbero dovuto salvare dalle grinfie di Renzi. Di sicuro, il fatto stando alle indiscrezioni anche Mattarella ora spinga per le dimissioni di Conte, significa che per il premier lo scenario è mutato. In modo radicale.

