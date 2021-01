Giuseppe Conte al Quirinale entro le 20. Dimissioni? No, la nuova ipotesi: "Cosa chiederà a Mattarella"

25 gennaio 2021 a

Intorno alle 18,30-19, dopo una formale comunicazione al Consiglio dei Ministri, il premier Giuseppe Conte salirà al Quirinale per rassegnare le dimissioni nelle mani del Capo dello Stato. Lo conferma Dagospia che inoltre aggiunge particolari sui termini del colloquio tra i due presidenti: Conte potrebbe chiedere a Sergio Mattarella di ricevere un mandato esplorativo per 24/48 ore per varare un possibile Conte Ter, ma per ora i numeri non ci sono. Infatti meno di una ora fa i parlamentari Udc hanno votato all'unanimità no alla fiducia del governo, in una riunione di partito, e annunciato che voteranno, in maniera compatta, no anche alla relazione del ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede. L'unica possibilità di riuscire a farcela per Conte, a questo punto, è tentare di riannodare i fili con Italia Viva: con il nemico Matteo Renzi.

