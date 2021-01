Sondaggio Masia, così il partito di Giuseppe Conte spinge Giorgia Meloni: le nuove cifre di FdI

29 gennaio 2021 a

Nel giorno delle consultazioni, la Lega si porta a casa l'ennesimo trionfo. In piena crisi di governo il partito di Matteo Salvini avanza nei sondaggi. A confermarlo Fabrizio Masia. Emg-Acqua, nelle rilevazioni diffuse ad Agorà su Rai 3, vede il Carroccio salire al 24,1 per cento in una sola settimana e registrando un +0,4 punti percentuali. Cifra con cui stacca di gran lunga il Partito democratico. La forza politica guidata da Nicola Zingaretti si ferma al 20 per cento. La scorsa settimana i dem erano invece quotati al 20,1 per cento. Una lieve contrazione la subisce anche Fratelli d'Italia che passa dal 16,4 per cento al 16,1.

Simile la caduta del Movimento 5 Stelle, che passa dal 14,1 al 14 di questa settimana. Rimane stazionaria Forza Italia che passa dal 7,5 al 7,6, mentre il partito di Matteo Renzi, Italia Viva, passa dal 4,1 per cento al 4. Poi l'istituto ha sondato la rilevanza di un ipotetico partito guidato da Giuseppe Conte. Al 28 gennaio quest'ultimo si attesterebbe al 10 per cento. Secondo Masia la forza politica del premier pescherebbe principalmente dai grillini. Il Movimento, con il presidente del Consiglio "tra i piedi", perderebbe il 5 per cento dei suoi consensi crollando al 9 per cento. Stesso discorso vale per il Pd che vedrebbe calare la propria percentuale del 3,3. Non solo, perché anche gli elettori leghisti e di Forza Italia, per l’1,1 per cento ciascuno, potrebbero essere tentati dalla nuova creatura. Minima invece la perdita per il partito di Giorgia Meloni, che calerebbe dello 0,2.

Peccato però che i numeri vengano snocciolati nel giorno in cui anche il forzista più tentato, Luigi Vitali, abbia rinunciato a sostenere il premier in vista di un Conte ter. Gli stessi renziani hanno resistito ai richiami del presidente del Consiglio. Il tutto fa pensare che per il premier si preannuncia una difficile scalata.

