Matteo Salvini, "pur di non mollare la poltrona". Fico, M5s e Renzi, i protagonisti della crisi "ci riprovano"

29 gennaio 2021 a

a

a

"Pur di non mollare la poltrona, ci riprovano". Matteo Salvini accoglie così, su Twitter, la notizia dell'incarico esplorativo a Roberto Fico assegnato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Sarà il presidente della Camera, esponente del Movimento 5 Stelle, a preparare il terreno per un eventuale governo Conte Ter, le cui quotazioni da questa sera sono in rialzo. I 5 Stelle infatti hanno fatto cadere il veto su Matteo Renzi e Italia Viva, coloro che hanno innescato la crisi. Una svolta a U che ha però creato un piccolo tsunami nel Movimento, con Alessandro Di Battista decisamente critica sulla apertura al "pugnalatore professionista" Renzi (e sulla sua scia ci sarebbero 40 parlamentari pentastellati, non noccioline).

La condizione posta dai 5 Stelle, condivisa dal Pd, è partire dalla conferma di Conte a Palazzo Chigi, e i toni decisamente smussati di queste ultime ore potrebbero convincere Renzi e i suoi a loro volta a deporre le armi e "salvare" l'avvocato. Si potrebbe dunque arrivare alla farsa di una crisi di governo, con conseguente trafila istituzionale, che si conclude nello stesso modo in cui è iniziata: stessi partiti, stessa maggioranza (con una manciata di "responsabili europeisti" in più, magari) e stesso premier. E anche per questo Salvini sembra allargare idealmente le braccia, deluso: "Altri giorni persi, l'Italia che lavora non ne può più". E un hashtag-slogan: "Vogliamo votare". Molto probabilmente, occorrerà aspettare ancora.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.