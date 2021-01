Danilo Toninelli sbeffeggiato dalla Lega: responsabili? "Cosa diceva settimane fa"

31 gennaio 2021 a

a

a

Danilo Toninelli smascherato da Alessandro Morelli. Il leghista pubblica un video che lascia ben poco all'immaginazione. In occasione di una domanda sui "responsabili" l'ex ministro dei Trasporti, nonché il grillino delle gaffe per eccellenza, se ne usciva così: "Innanzitutto non dipende da noi, ma dal presidente della Repubblica". Toninelli infatti ricorda "la prassi istituzionale" alla quale tutti devono attenersi. Non solo, perché poi aggiunge: "I responsabili molto spesso sono stati i peggiori della storia repubblicana, perché tenendo l'ago della bilancia del governo, ricattavano chiedendo poste sempre più alte".

Da qui il commento della Lega che, rilanciando il filmato, commenta: "Sentite cosa diceva Toninelli solo 3 settimane fa (settimane, non anni) sui "responsabili". Se ne sarà già dimenticato?". Una domanda che pare retorica. Soprattutto se si considera l'assidua caccia indetta da Giuseppe Conte per trovare qualcuno in grado di sostenere. Una caccia che ha dato vita addirittura a un gruppo. Quello degli Europeisti-Maie-Centro democratico. Al suo interno anche due ex forzisti dal calibro di Andrea Causin e Mariarosaria Rossi. Per un soffio anche Sandra Lonardo, moglie di Clemente Mastella nonché ex Forza Italia. La consorte del sindaco di Benevento ha rinunciato all'ultimo dopo un diverbio con la fu segretaria di Silvio Berlusconi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.