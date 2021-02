Maria Elisabetta Casellati, il piano del centrodestra: il mandato alla presidente del Senato, "sfida" a Mattarella

01 febbraio 2021 a

La crisi di governo, aperta poco meno di un mese fa da Matteo Renzi, potrebbe portare presto a nuovi colpi di scena. Gli scenari all'orizzonte sono tre: un governo con la stessa maggioranza ma senza Giuseppe Conte, un Conte ter oppure un governo istituzionale. L'unica ipotesi meno accreditata è quella delle elezioni. Quasi impossibile il ritorno alle urne. La sorpresa, però, potrebbe essere la nascita di un governo di centrodestra. Non sembra stia andando bene, infatti, l'esplorazione di Roberto Fico, cui è stato affidato un mandato proprio per capire quali siano gli umori all'interno della maggioranza.

Il presidente della Camera, dopo aver incontrato le delegazioni dei partiti, ha parlato di un tavolo di confronto per discutere insieme di un nuovo e condiviso programma di governo. Ma, nonostante gli sforzi, pare difficile trovare la quadra. Anche perché almeno 40 parlamentari del M5s, manovrati dal ribelle Alessandro Di Battista, rifiutano in maniera categorica un altro governo insieme al rottamatore, il leader di Italia viva. Ecco perché, come scrive Edizionestraordinaria.it, si fa strada l'ipotesi di un esecutivo di centrodestra. La coalizione, guidata da Matteo Salvini, potrebbe chiedere a Maria Elisabetta Casellati un'opportunità per tentare di formare una nuova maggioranza di governo. Certo, in questo caso Sergio Mattarella dovrebbe affidarle un incarico, dopo averla ignorata per il primo giro, concesso a Roberto Fico.

Inoltre, per raggiungere i numeri necessari alla Camera e al Senato, un'emorragia di pentastellati potrebbe venire in aiuto a Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia. Molti dei parlamentari grillini, infatti, non si riconoscono più nel Movimento, cambiato profondamente dopo le due esperienze di governo. Deputati e senatori, inoltre, valuteranno anche che in futuro, quando si tornerà a elezioni, sarà il centrodestra a ricevere il maggior numero di consensi.

